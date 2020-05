La relance éco : à Dijon les nouveaux propriétaires du Grand Café entre inquiétudes et espoirs

A Dijon, la vitrine du Grand Café, n'a pas encore d'enseigne. Les travaux sont loin d'être terminés, à l'intérieur Valérie et Eddy Jaggi, les nouveaux propriétaires sont heureux de faire visiter même si "pour le moment il n'y a pas grand chose dans la salle, on a juste eu le temps de faire les sols, et on a gardé le zinc car il nous plaisait beaucoup, et les miroirs mais à part ça c'est tout". Le couple ancien gérant du restaurant, Le Buffon, à Dijon, a racheté l'établissement le 24 février dernier, l'ouverture de leur nouvelle brasserie rue du château était prévue fin avril mais le coronavirus est passé par là.

Travaux encore bloqués

Les travaux avaient à peine commencé, quand tout a été interrompu. Pas le temps d'ouvrir mais pas le temps non plus de finir les travaux. Et malgré la reprise progressive de l'activité avec le déconfinement, le chantier peine à repartir explique Eddy, "Tout est bloqué, quand on appelle les commerciaux, on nous dit que les usines doivent redémarrer. Et dans notre cas, on a des luminaires qui doivent arriver d'Angleterre mais comme le pays est encore confiné, on ne sait pas du tout quand ça va arriver."

Les travaux peinent à redémarrer dans l'établissement de Valérie et Eddy Jaggi. © Radio France - Stéphanie Perenon

Aucune aide financière

L'établissement n'ayant jamais ouvert, le couple n'a pas pu prétendre au Prêt de l'Etat, et n'a reçu aucune aide. D'où le sentiment d'injustice ressenti par le gérant, "on se sent abandonné alors que pendant trente ans on a travaillé comme des fous, on a toujours payé nos impôts, nos charges et là rien du tout".

Une situation de plus en plus compliquée

La chance qu'ils ont eue dans leur malheur, c'est qu'ils n'avaient pas encore embauché, pas de charges salariales du coup à sortir mais la situation reste très compliquée. _"On a un très gros loyer à sortir mais le problème c'est que toute la trésorerie qu'on aurait dû faire on ne l'a pas,. On est donc obligés de prendre dans celle de départ, celle qu'on avait provisionné."Alors forcément les nuits sont courtes confie Valérie, "c'est un peu angoissant, stressant comme situation, on cogite, on se pose mille questions, on croise les doigts et on espère_."

Un propriétaire compréhensif et des banques conciliantes pour le moment

Mais le couple garde espoir, et sait qu'il peut au moins compter sur le soutien depuis le début de leur propriétaire, précise Eddy,"j'ai pu m'arranger avec le propriétaire pour payer le loyer mensuellement et pas au trimestre, il a compris qu'on ne pouvait pas sortir trois mois de loyer d'un coup, sachant qu'on ne se dégage aucun salaire. C'est déjà une épine dans le pied en moins." Même soutien du côté de leurs deux banques, qui ont suspendu certains de leurs prêts personnels, ont supprimé des frais et assuré le couple de leur soutien.Alors Eddy veut y croire, "On espère que ces paroles là seront tenues jusqu'au bout"

Leur espoir : une ouverture le 15 juin

Convaincu que leur profession est la plus à même de faire face à ces questions d'hygiène, "dans nos métiers on est formés à l'hygiène, on est ceux qui mettent en place tout au long de l'année ces geste barrière et on est pourtant les derniers à ne pas rouvrir", se désespère Eddy.Mais l'ancien gérant du restaurant Le Buffon, est optimiste. Sa femme et lui misent sur une ouverture le 15 juin. Et ils ont déjà réfléchi aux solutions pour aménager le restaurant, "Isoler les tales c'est possible car on a la chance d'avoir une grande salle", explique Eddy, "et les clients n'auront pas besoin de porter de masques mais nos personnels oui en salle et en cuisine."

La devanture de la future brasserie, Au grand café, rue du château à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des services plus longs pour compenser la baisse de clientèle

Et pour compenser la contrainte d'accueillir moins de clients, les patrons du Grand Café, imaginent, "des services plus longs, on démarrera à midi et on s’arrêtera quand il n 'y aura plus de demande." Pour s'en sortir et sauver le restaurant et les emplois, "on n'aura pas le choix, il faudra peut-être faire encore plus d'heures mais on les fera!"

Prochaine étape fin mai, avec la nouvelle carte du gouvernement, c'est à ce moment là qu'on saura si la Côte-d'Or passe en vert, synonyme de réouverture des cafés, restaurants et bars, comme l'a annoncé récemment Edouard Philippe, le premier ministre.