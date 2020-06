La relance éco : à Dijon, Noes s'adapte à la nouvelle organisation du travail depuis la crise sanitaire.

Le bien être au travail, c'est la spécialité de la toute jeune entreprise dijonnaise "Noès". Elle fait partie cette année des lauréats du réseau Bourgogne Entreprendre. Noes propose une sélection personnalisée de prestations santé préventive et bien-être général.

Noemie Guerrin et Estelle Huard, les fondatrices de la société Noes à Dijon - Noes

Quels sont les domaines d'activité de votre société?

Noes, c'est le premier service digital d'accompagnement personnalisé. On accompagne les femmes, du côté grand public, pour se sentir bien et surtout se sentir mieux. Et on accompagne les entreprises de façon mixte, donc hommes et femmes, pour permettre à tous les collaborateurs de se sentir bien au travail. Dans ce cadre là, on intervient en entreprise pour faire un audit et ensuite préconiser l'intervention de professionnels qui font partie de notre collectif. Ils ont été testés et référencés. On en a environ 50 et on propose 170 prestations qui nous permettent de répondre individuellement à chaque demande.

Noes est une toute jeune entreprise créée en février 2019 mais qui débute seulement son activité depuis ce mois de juin. C'est le confinement qui vous a retardé ?

Ça nous retardé de 2 ou 3 mois, mais ça nous a permis de terminer sereinement le développement informatique dans notre service. La conjoncture actuelle et la crise sanitaire que l'on vit nous ont surtout permis de bien nous positionner puisque on peut voir la détresse que rencontrent certains salariés dans le cadre du télétravail et ça va devenir de plus en plus courant dans les entreprises dans les années à venir. Et ça, ça nous a permis vraiment de nous calquer à cette demande et cette notion du bien être au travail pour répondre à cette nouvelle organisation au sein des entreprises avec le télétravail.

Cela a été générateur de mal être pour les salariés, ou c'est le contraire ?

Cela dépend du contexte et de la personne. Le télétravail peut être bien vécu comme vécu difficilement. Justement, le fait de dématérialiser le bien être et de rendre sa vision propre à chacun, autrement dit que chacun puisse dire ce qui lui permet de se sentir bien, ça va être calqué à cette nouvelle organisation du travail où chacun pourra choisir potentiellement son rythme de travail en présentiel ou en télétravail.

Que peut-on vous souhaitez aujourd'hui?

De permettre au plus grand nombre et à plein de collaborateurs de se sentir bien grâce à nous, et de pouvoir gérer au mieux leur vie personnelle et professionnelle dans les meilleures conditions grâce à notre dispositif qui vient aider les ressources humaines en entreprise.

