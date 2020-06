"La relance éco" : à Dinan, les ventes aux enchères se déroulent en extérieur

A cause de la crise du coronavirus, la salle des ventes de Dinan dans les Côtes d'Armor a dû fermer ses portes mi mars. Au moment du déconfinement, il a fallu s'adapter pour accueillir à nouveau du public en respectant les règles sanitaires en vigueur.

D'où l'idée d'organiser des ventes aux enchères en extérieur, sous une tonnelle installée devant l'hôtel des ventes. L'activité a repris le 11 mai dernier, et les acheteurs sont au rendez-vous selon Maître Trouvé qui organise les ventes à Dinan.

Les clients sont satisfaits "on peut se mettre où on veut, mais bon il faut qu'il fasse beau".

Il fallait innover pour organiser à nouveau des ventes aux enchères

On a l'impression d'assister à un spectacle en plein air, les acheteurs apprécient. "On a essayé d'innover et on a trouvé cette solution par rapport à la crise sanitaire. On s'est demandé si les gens allaient être au rendez-vous" explique Gilles Turbin l'un des collaborateurs de la salle des ventes.

La salle des ventes de Dinan © Radio France - Johan Moison

En revanche, la salle des ventes est tributaire de la météo. La prochain vente aux enchère a lieu mercredi 10 juin. S'il pleut, un chapiteau prêté par la mairie de Dinan sera installé pour accueillir le public.