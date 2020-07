La relance éco : à Dinard, la thalassothérapie reprend son activité, doucement mais sûrement

Sous les arbres de la grande allée qui mène jusqu'au bâtiment principal de la thalassothérapie, Marc et Françoise profitent de la vue sur mer. Dès que l'établissement a rouvert le 3 juillet, ils sont venus de Levallois en région parisienne pour en profiter : "On connaît cet hôtel depuis des années, on y revient très régulièrement. On a attendu la fin du confinement pour venir."

L'idée du couple : se faire bichonner après des mois de confinement, mais aussi soutenir le commerce local : "On va beaucoup au restaurant et à l'hôtel. On est des seniors comme on dit, et on dépense beaucoup pour l'économie."

L'entrée principale de la thalassothérapie © Radio France - François Rauzy

Ici, le complexe thalassothérapie et hôtel a mis 172 de ses 179 employés au chômage partiel pendant la crise, ce qui a permis de mieux faire face aux trois mois et demi sans chiffre d'affaire. La directrice générale Marie-Claire Belien a même pu ouvrir plus tôt que prévu : "Nous avons rouvert avec une bonne activité. Je ne vous cache pas que la date d'ouverture (le 3 juillet, NDLR) a été décidée parce qu'on a eu la confirmation de la venue du Stade Rennais (en stage de préparation à Dinard du 5 au 15 juillet, NDLR). cela nous assure un certain volume d'activité." D'autant plus que trois autres clubs de Ligue 1 suivront : Bordeaux, Brest et Saint-Etienne poseront leurs valises à Dinard cet été.

Aujourd'hui l'entreprise une visibilité à court terme, pour la suite c'est moins évident : "Pour juillet/août on est tout à fait confiants. On a des interrogations sur septembre/octobre, parce qu'en général on a une clientèle de séminaires et de comités d'entreprises. Les options que l'on a, elles ne se confirment pas pour l'instant."

Heureusement l'entreprise, propriété du groupe Accor, "a les reins solides" selon sa directrice générale. Une mesure en particulier a permis de mieux anticiper les mois à venir : "Pour protéger la trésorerie de l'industrie du tourisme, le client qui ne venait pas avait droit à un avoir, à utiliser pendant 18 mois. Ceux qui ne souhaitent pas l'utiliser seront remboursés au terme de cette période, mais entre temps, on aura refait de la trésorerie."

Pour éviter la propagation du virus, rassurer ses clients et ses collaborateurs, la thalassothérapie a également mis en place des mesures sanitaires strictes, avec désinfection régulière des chambres et des parties communes, ou encore un sens de circulation à l'intérieur du bâtiment.