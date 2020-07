La relance éco : à Douarnenez, le triporteur de l'association Ribin fait visiter la ville aux vacanciers

Lier tourisme et action sociale, c'est le but de l'association Ribin. Des bénévoles proposent aux touristes de visiter Douarnenez en triporteur. Les résidents des EHPADs de la ville profitent-eux gratuitement de ce bol d'air.

A Douarnenez cet été, un triporteur arpente les rues avec à son bord, des paniers repas ou encore des vacanciers. L'association Ribin débute en cette mi-juillet les balades touristiques dans la cité penn sardin. Une initiative tant économique que sociale. "Les touristes peuvent en profiter pour découvrir la ville, le triporteur peut également faire des livraisons de paniers repas, mais aussi avoir un rôle de taxi", décrit Olivier Dussauze, membre de l'association Ribin.

Quatre circuits pour découvir Douarnenez en triporteur

Le vélo de l'association Ribin propose aux estivants de visiter la ville et ses ports. Moyennant 15 euros par personne transportée, il est possible de suivre le célèbre chemin de la sardine durant 30 minutes. Plusieurs formules sont proposées, selon les envies des clients. L'argent récolté par l'association permettra de proposer des balades gratuites aux résidents des EHPAD de la commune. Il servira également à amortir le coût du triporteur importé du Danemark, 9.000 euros.

"L'idée c'est que _les activités touristiques puissent apporter un équilibre financier à l'association et pourquoi pas créer de l'emploi_." En effet, dès l'année prochaine, Ribin souhaite employer des pilotes professionnels pour guider les touristes.

En faire profiter les plus anciens

Ribin, l'association à but social, tient à offrir un bol d'air aux résidents des EHPAD de Douarnenez. Dès cette semaine, Olivier Dussauze et les bénévoles utiliseront le triporteur pour transporter gratuitement les personnes âgées. "Le vélo, est un mode très adapté pour découvrir la ville. On va plus vite que la marche mais l'on n'est pas en voiture. C'est un entre-deux très sympathique" s'enthousiasme Olivier Dussauze avant de rejoindre son triporteur pour une promenade d'une heure avec une estivante et son fils.