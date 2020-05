La relance éco: A Douvaine la librairie Entre Parenthèses surmonte la crise grâce aux bibliothèques

Sur les présentoirs de la librairie Entre Parenthèses de Douvaine en Haute-Savoie, les livres n'ont pas bougé depuis deux mois.Aux lecteurs sevrés et avides de nouveautés et d'évasion, Marie-Hélène Gosselin et ses deux collaboratrices demandent patience jusqu'au 26 mai.

A la veille de la réouverture de la réouverture de sa librairie de Douvaine (Haute-Savoie), Marie-Hélène Gosselin, la gérante, avouait quelques appréhensions sur la gestion des règles sanitaires du déconfinement, sur les réactions de la clientèle. Finalement, trois jours plus tard:

"tout s'est bien déroulé, les lecteurs habituels sont revenus, et attendent avec impatience les nouveautés du printemps, pour lesquelles ils passent commande"

Vente du stock de livres aux bibliothèques, et aux particuliers par drive ou Click and Collect

Durant toute la durée du confinement, la librairie Entre Parenthèses n'a pas rompu le lien avec ses clients, et assuré commandes et livraisons par Drive ou Click and Collect, système qui permet de réserver en ligne et de venir chercher en boutique, ou plus exactement devant ou à proximité de la boutique pendant la crise sanitaire. Autres précieuses alliées durant cette période de trésorerie critique, les bibliothèques de ce secteur du genevois français, à la frontière suisse. "Elles nous ont acheté et payé les livres que nous avions en stock, ce qui nous permet de souffler un peu en attendant la relance".

Moins de nouveautés que prévu à partir du 26 mai

Le temps que la chaîne du livre se remette elle aussi en route, les nouveautés du printemps n'arriveront pas avant le 26 mai. Des nouveautés qui seront moins nombreuses que prévu, puisque "_pour nous aider et éviter que nous ayons trop d'argent à sortir avec l'achat de beaucoup de titres différents, les éditeurs ont réduit leur programme"_.

Ecoutez l'interview de Marie-Hélène Gosselin, gérante de la librairie Entre Parenthèses à Douvaine Copier

: France Bleu Pays de Savoie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir?