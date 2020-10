La Nouvelle éco : à Epinal Atelier TB se maintient grâce aux masques anti-Covid

"Pas le choix, les secteurs de la restauration et de l'évènementiel sinistrés, on a du réorienter rapidement et totalement notre activité" souligne Thomas Bragard. De mars a fin août derniers, la production était à 100% masques. Des produits fabriqués sur commande et personnalisés afin d'éviter les stocks d'invendus. Une stratégie payante qui a permis de sauvegarder la trésorerie, même si par sécurité l'entreprise a contracté un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 75000 euros. Cette année le chiffre d'affaire devrait avoisiner le million d'euros. Supérieur a celui enregistré en 2019.

Depuis la fin septembre, les masques ne représentent plus que 50% d'une production de nouveau orientée vers la création de nouvelles lignes de vêtements. Mais l'avenir reste incertain. "Un manque de visibilité qui paralyse nos projets" s'inquiète Thomas Bragard qui parle d'investissements repoussés à des jours meilleurs.

A la recherche de nouveaux marchés et collaborations, Atelier TB s'est ainsi associé au Département des Vosges pour créer une collection de t-shirts et de tabliers sous la marque "Je vois la vie en Vosges".

