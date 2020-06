"La relance éco" : à Ergué-Gabéric, Armorique Multiservices propose des désinfections de mobile home

C'est une innovation qui coïncide avec la reprise économique de nos territoires. Alors que le secteur du tourisme s'apprête à vivre une saison estivale particulière, l'entreprise Armorique Multiservices propose aux campings la désinfection de mobile home par brumisation.

Dans le brumisateur d'André Pariset, le gérant de l'entreprise, on trouve du Duotex, un virucide utilisé dans les hôpitaux, idéal pour neutraliser le coronavirus. Il l'utilise pour désinfecter les mobile home après chaque passage de touristes en leur sein. "Les rideaux, les lits, le mobilier, tout est désinfecté après une heure. Les clients se retrouvent rassurés", assure André Pariset.

Un mobile home désinfecté © Radio France - Roméo van Mastrigt

Une entreprise créée quelques jours avant le confinement

Hasard du calendrier, Armorique Multiservices a été créée quelques jours seulement avant le début du confinement. "Ça a été très compliqué. J'ai lancé mon activité en mars et comme je ne pouvais pas me déplacer chez les clients, on a pas touché un centime", explique le patron. "C'était stressant mais c'est du passé. Aujourd'hui, on veut aller de l'avant. On a une demande de la part de certains campings. Notamment vers Bénodet et le Finistère Sud", assure-t-il.

André Pariset, le gérant de Armorique Mutiservices © Radio France - Roméo van Mastrigt

Transparence

Avec la vague de touristes français qui devrait potentiellement arriver, André Pariset s'attend à ce que sa clientèle augmente : "Les touristes commencent à venir, il faut les rassurer, les recevoir dans de bonnes conditions". Pour attester du nettoyage et de la désinfection, Armorique Multiservices colle une petite étiquette sur la porte des mobile home. "Tout est transparent et certifié. La fiche technique du produit est visible à l'entrée du logement", montre-t-il.

Un sticker est collé après chaque désinfection © Radio France - Roméo van Mastrigt

Certains campings sont réticents à cause du prix. Une désinfection coûte 25 euros, "à cause du matériel, du produit qui représente la moitié du prix de la prestation (11 euros) et du personnel. Ce n'est pas cher payé au regard du service effectué".

