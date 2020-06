"La relance éco" : à Ergue-Gabéric, une société met en place des formations liées au déconfinement

Lancée en décembre 2019, la société Equipage formation basée à Ergue-Gabéric (Finistère) s'est réinventée pendant le confinement. Edouard Baudry a ainsi adapté son offre de formation pour les entreprises pour le déconfinement. "C'est arrivée de manière opportune. Depuis que le confinement est passé par là, environ 90% des demandes concernent la reprise avec le déconfinement", indique le fondateur de la société. "Ce que je dis aux entreprises, c'est que la reprise est vraiment une occasion inédite de corriger notre manière de gérer le quotidien et de travailler sereinement", poursuit-il.

"J'ai remis l'humain et la communication interpersonnelle au cœur même du dispositif de formation", souligne Edouard Baudry. Pour être en phase avec cette période de déconfinement, le formateur s'intéresse aussi au contenu. "Lorsque l'on s'adresse d'une manière bienveillante et que l'on pratique l'écoute active avec ses collaborateurs, les messages passent mieux, le climat est plus détendu et on sort de ce climat anxiogène qui a été alimenté par le confinement", détaille Edouard Baudry.

Augmentation des demandes de formation

Ces formations sont proposées à toutes sortes d'entreprises, des TPE aux grandes entreprises, en passant par des indépendants.

Le fondateur d'Equipage formation a ainsi vu ses demandes de prestation bondir. "La crise sanitaire est une sorte de tremplin, même si je pense que c'est indirect, car ça couvait depuis un moment déjà. Je voyais bien qu'au sein de pas mal d'équipes, l'ambiance n'était pas au top, donc la crise n'a fait qu'accélérer quelque chose qui était sous-jacent", glisse-t-il.

Pour assurer ses formations pendant le confinement et pour le début du déconfinement, Edouard Baudry a dû se former lui-même à de nouveaux outils, numériques, pour respecter les règles sanitaires en vigueur.

