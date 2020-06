La relance éco : A Eugénie-les-Bains, la pépinière Dufau a repris son activité

Le pépiniériste Michel Dufau est installé à Eugénie-les-Bains. L'entreprise familiale est spécialisée dans le domaine de la culture de plants d'agrumes, depuis plus de 20 ans : citrons, oranges, clémentines et pamplemousses. Chez Michel Dufau, plus de 160 variétés d'agrumes en plants vous attendent.

Une activité à l'arrêt durant le confinement

Comme de nombreux landais, Michel Dufau a été contraint d'arrêter son activité. Ce n'est pas pour autant un arrêt total. Le travail en serre a dû se poursuivre mais au niveau économique, il n'a pas pu faire de chiffre. Tous les marchés et les évènements prévus dans les prochaines semaines ont été annulés. Actuellement, la pépinière Dufau travaille bien ce qui ne signifie pas un retour à la normale.