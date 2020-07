La relance éco : à Evaux-les-Bains, l'activité est bien repartie à Saintemartine Construction Bois

À Saintemartine Construction Bois, l'arrêt de l'activité a duré un mois et demi : du 17 mars au 4 mai. Les salariés ont été placé en chômage partiel. Mais l'activité est revenue dès la reprise nous explique le patron, Christophe Saintemartine :

"On avait pas mal de boulot avant le COVID : jusqu'à la fin de l'année. Donc tout ce qu'on a pas fait pendant un mois et demi s'est rajouté, plus les chantiers qui rentrent, donc on a pas de souci particulier pour le travail".

Les nouvelles mesures de sécurité ralentissent néanmoins la réalisation des chantiers :

"Ça ralentit bien sur : il faut désinfecter les outils, porter un masque sur un toit quand il fait chaud ce n'est pas forcément le plus simple non plus. Mais ça va, dans l'ensemble, on s'en sort pas trop mal."

La difficulté de cerner l'évolution des conjonctures sanitaires et économiques ne travaille donc pas trop Christophe Saintemartine :

"Ça tracasse tous les chefs d'entreprise, après on verra bien ce qui va se passer. Y aura une 2ème vague ? Y en aura pas ? On ne sait pas. Pour nous ce sera peut-être plus compliqué dans un an, on ne sait pas. On peut faire des prévisions sur tout, au final on verra bien quand on sera devant le fait accompli."

Saintemartine Construction Bois a conservé ses 22 salariés.