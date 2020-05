"La relance éco" : à Evreux, visite ministérielle dans une entreprise adaptée aux personnes handicapées

Le retour au travail des personnes handicapées dans le cadre du déconfinement : c'était le thème de la visite de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées à Evreux ce mardi 19 mai 2020. Sophie Cluzel s'est intéressées à l'entreprise APF France Handicap Normandie, entreprise de 280 salariés dont une grande majorité - environ 80% - de personnes porteuses de handicap. David Torres, adjoint de direction chez APF Entreprise, était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin.

L'activité de l'entreprise a été maintenue pendant le confinement. APF France Handicap Normandie s'est lancée dans la production de masques et David Torres insiste sur la réactivité et la volonté de ses salariés. "Notre mission c'est l'insertion des personnes en situation de handicap, de leur trouver un travail, de les former sur plusieurs métiers et de les aider à retourner dans le monde valide". L'avenir ? David Torres l'envisage avec optimisme : "On sait rebondir par rapport aux événements et les personnes qui travaillent pour nous veulent démontrer qu'un handicap n'est pas une barrière à la vie, bien au contraire."

France Bleu Normandie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?