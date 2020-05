La "relance éco" à Fitilieu : les fauves rugissent de nouveau

Pendant deux mois, les fauves du domaine de Fitilieu n'ont pas eu de visiteurs devant qui rugir. Mais le parc ne s'est pas arrêté totalement pour autant, le personnel a bien évidemment continué ses passages quotidiens pour nourrir et soigner les animaux. Des coûts de fonctionnement non négligeables alors que plus aucune recette ne rentrait dans les caisses. Cette réouverture est donc un soulagement. Sandrine Filizzola, responsable de la communication du domaine des fauves était l'invitée de "la relance éco".

Le parc s'est-il arrêté pendant les deux mois de fermeture ?

Pas totalement, nos animaux ont été effet continué a être nourris, entretenus, soignés pendant le confinement. Nos équipes étaient donc en place, certes dans une configuration réduite mais très active. Tout ça engendre des frais de fonctionnement. Donc nous avons accueilli avec une grande joie l'autorisation de réouverture en fin de semaine dernière. Ça nous a fait du bien au moral. On n'a pas encore fait les comptes de ce que le confinement va nous coûter mais il était temps qu'on reprenne.

Cette réouverture tombe à point nommé ?

Oui, ça fait du bien. Autour de nous il y avait déjà des parcs qui avaient rouverts, d'autres n'ont toujours pas repris. On estime donc que c'est une grande chance d'avoir eu cette autorisation. C’est vrai que samedi il n'a pas fait beau, mais dimanche, on a eu une fréquentation en douceur. ce qui n'est pas plus mal car ça nous a permis de vérifier que les visiteurs respectaient les nouvelles règles sanitaires. Les choses se font progressivement et c'est très bien.

Quels aménagements avez-vous du mettre en place ?

On a créé une entrée différente et éloignée de la sortie de manière à mieux gérer les flux de circulation. On limite aussi l'accès à la boutique en fin de parcours à 15 personnes maximum. On a installé des distributeurs de gel hydroalcoolique et des points de lavage de mains avec savon à des endroits stratégiques. Pour ce qui est des animations et des points de rassemblement pour observer par exemple un repas, on choisira des lieux espacés où les visiteurs pourront assister à la scène tout en étant respectant les gestes barrières. On reprendra les animations aussi progressivement.

Le zoo est ouvert tous les jours de semaine de 10h à 17h. Les week-end, jours fériés et vacances scolaires de 10h à 18h.

