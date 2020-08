La relance éco : à Fléville, Irijardin inonde le marché de la piscine

Chaque jour, France Bleu Sud Lorraine s'intéresse à une entreprise de notre région. Ce lundi, il s'agit du pisciniste Irijardin à Fléville-devant-Nancy, en Meurthe-Moselle. La chaleur et le dé-confinement motivent beaucoup de particuliers à investir dans une piscine.

Les fortes chaleurs et le dé-confinement feront de 2020 une année prolifique pour les vendeurs de piscine. A Fléville-devant-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, l'enseigne Irijardin multiplient les ventes de piscines.

"Beaucoup de gens se sont dit, pendant le confinement, pourquoi pas faire un jardin plus sympathique et faire une piscine", détaille Thierry Rettenbach, le propriétaire du magasin Irijardin de Fléville et des trois autres enseignes en Lorraine.

Les piscines tubulaires en rupture de stock

Le résultat est là, certains produits comme les piscines tubulaires sont en rupture de stock. Certains spas commandés aux États-Unis vont mettre six mois à arriver dans les rayons.

Thierry Rettenbach et son associé Grégory Jung vendent des piscines aux Lorrains depuis 18 ans, et de leur propre aveu, les ventes de l'année 2020 seront historiques.

" Cette année nous allons doubler l'année 2019, nous devrions vendre 350 piscines " explique le dirigeant.

"Depuis 2008, nous continuons à progresser, notamment parce que le marché de la piscine continue, lui aussi, à progresser"

La suite de la progression pour le pisciniste c'est une réorganisation de l'entreprise.

Quatre postes à pourvoir en novembre

" On prévoit une restructuration de l'entreprise à plusieurs niveaux, dans notre manière de travailler et dans la manière d'accueillir les clients. On va renforcer nos équipes, pour identifier rapidement les besoins du clients. Ce peut être le cas pour effectuer les analyses d'eau des piscines, que nous faisons déjà en magasin, pour orienter les clients."

Irijardin prévoit également de louer ou d'acheter pour stocker d'avantage de produits à l'échelle régionale.

Des embauches sont prévues à l'horizon du mois de novembre, quatre postes au moins seront à pourvoir.

