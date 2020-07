La Relance Eco : à Florange, déconfinement sur les chapeaux de roue pour Transpelor

Chez Transpelor (groupe Charles André), le travail ne s'est jamais complètement arrêté, même pendant le confinement. La société de transport qui emploie une centaine de salariés sur la ZI Sainte Agathe à Florange a maintenu 30 à 40% de son activité. "Surtout dans le fioul, confie son directeur Olivier Keller, avec la baisse du coût, les particuliers ont rechargé leurs cuves. Et on a eu une orientation très forte vers cette activité avec nos conducteurs qui se sont recyclés."

Salariés "admirables"

Puis est venu le déconfinement, et une montée en charge progressive. Le mois de mai était déjà encourageant, juin a dépassé les espérances ! "On est au-delà du chiffre d'affaire de l'année dernière, et on a quasiment plus de chômage partiel" se félicite le dirigeant qui rend hommage à ses salariés qui ont été "admirables, qui ont joué le jeu autant dans la sérénité que dans la confiance dans l'entreprise" malgré l'incertitude de la période. D'où l'importance selon lui d'un lien étroit avec les collaborateurs pour préparer au mieux leur retour au travail. Reste une interrogation pour 2021 : "Avec les permis de construire, est ce que les projets seront au rendez-vous ? On a peur de subir un creux de vague sur cette activité là."

Un secteur toujours attractif

Et puis la vie de la société ne s'arrête pas à la problématique du Covid-19. Transpelor devra faire face dans les prochains mois à plusieurs départs en retraites. Et il faut continuer à recruter et à former malgré le contexte économique. Heureusement, le secteur ne manque de candidats : "On a beaucoup de demandes et de plus en plus de CV quant on ouvre des postes, avec des gens de compétences qui souhaitent rejoindre l'entreprise et le groupe."

