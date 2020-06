La relance éco : à Fouesnant, Numérim s'adapte en imprimant des sets de tables pour les restaurants

Avec la relance éco, tous les matins sur France Bleu Breizh Izel et sur francebleu.fr, on vous parle des entreprises qui redémarrent en Bretagne. C'est le cas de l'entreprise Numérim de Fouesnant (Finistère) spécialiste de l'impression et de la numérisation de documents.

Le coronavirus n'a pas épargné l'entreprise Numérim de Fouesnant, spécilalisée dans l'impression et la numérisation de documents. "Toutes les affiches que je propose pour les associations, les comités des fêtes, toutes les festivités qui ont été annulées, ça fait un gros manque financier", explique Philippe Gueret.

Alors le patron de Numérim a voulu se diversifier, et la rouverture des restaurants l'a inspiré. "Une crêperie est venue me voir pour faire des sets de table. Maintenant ils sont à usage unique, donc je propose d'en imprimer avec le détail des menus. Et j'ai fait une publicité sur Facebook pour ça".

Autre conséquence inattendue du confinement pour son activité : "Les gens ont eu le temps de faire le ménage chez eux, et j'ai beaucoup de transfert de cassettes, de films Super 8 sur DVD, clef USB ou disque dur externe. Généralement ça a plus lieu l'hiver, ou à l'époque de Noël, mais là on en fait pas mal aussi."