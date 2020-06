"La relance éco" : à Fougères, une PME fabrique pour les restaurants des parois en carton "anti Covid-19"

Pendant deux mois, l'entreprise "Au delà du chocolat" située à Fougères (Ille-et-Vilaine) a été à l'arrêt. Un coup dur pour cette PME de 19 salariés qui propose toute une série d'activités dans l'événementiel comme la création de moulage unique pour le chocolat, la fabrication de ce chocolat, la réalisation de mobilier en carton, de coffrets, de maroquinerie. Sa clientèle est composée exclusivement d'entreprises ou d'organisateurs de manifestations et de salons. En clair une clientèle dans l'expectative en ce moment. D'où cette idée originale de créer ces parois design en carton.

Des parois pour sécuriser la clientèle

La PME, qui existe depuis 25 ans, avait déjà créé des paravents ou encore des décors en carton pour le théâtre. C'est de cette expérience qu'est venue l'idée de ces parois "on s'est adapté aux besoins des restaurateurs notamment " raconte le gérant Marc Lafarge "on sécurise et on veut rassurer psychologiquement les clients par ces parois de décoration qui sont recyclables". Ces parois sont ajourées non pas par du plastique mais par du polypropylène qui est recyclable. "On peut voir ainsi ce qui se passe dans l'établissement, on peut appeler le serveur" explique Maxime Morin responsable de département "il s'agit d'un design sympa qui peut s'adapter à tout type d'espace comme les co-working ou les open space". Un millier de parois peuvent être fabriquées par jour à des tarifs allant de 5 à 30 euros.

Un grand groupe l'utilise déjà

Le premier client important n'est pas un restaurant mais le groupe Orange pour l'ensemble de ces boutiques du grand ouest afin de faire respecter les gestes barrières. Dans les ateliers de l'entreprise "Au delà du chocolat" de grandes plaques de carton recyclé et recyclable ont été livrées. Elles sont prêtes à la transformation.

EN SAVOIR PLUS : le site de la PME "Au delà du chocolat" ou "les éditions chocolat"