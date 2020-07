La Relance éco : à Fourmies, le seul fabricant français de cave à vin ouvre une nouvelle plateforme logistique

Eurocave, le seul fabricant français de cave à vin, déploie une nouvelle plateforme logistique pour gérer les flux de camions entre ses trois sites de l'Avesnois et du Valenciennois.

La plateforme se déploie sur 6.000 m², à une encablure de l'usine actuelle, pour rationaliser l'organisation explique Pascal Marchand, le président d'Eurocave. Le fabricant de cave a vin avait jusque là trois sites logistiques : un à Fourmies, un autre à Trélon et le troisième à Valenciennes.

La société produit et vend aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de caves à vin par an : 35 gammes différentes, qui peuvent conserver de 12 à 200 bouteilles. Elles sont de couleurs différentes, de modèles différents aussi selon les normes de chaque pays, car Eurocave exporte dans plus de 70 pays au monde. Les trois sites logistiques nécessitaient des norias de camions, d'où ce projet d'un seul lieu.

Un projet à 4 millions d'euros

Le projet représente un investissement de 4 millions d'euros pour Eurocave, qui a reçu une aide de la région de 200 000 euros. La plateforme est sortie de terre. La logistique y déménagera cet été pour être totalement opérationnelle à la rentré de septembre. Le terrain est suffisamment grand pour qu'Eurocave y déménage à terme son usine, qui date tout de même de la fin des années 40.

Aujourd'hui, l'usine tourne à fond depuis le mois de juin, après une chute de l'activité de 50% pendant le confinement. Ce qui est bon signe : Eurocave pense faire en 2020 80% du chiffre d'affaire de l'année dernière.