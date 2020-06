La Relance Eco: a Fursac, Furmeca traverse la crise sans grands dommages

Le bourdonnement des machines ne s'est pas arrêté à Furmeca. Dans cette PME de Fursac, dans l'ouest de la Creuse, les barres métalliques de cuivre, de laiton ou de chrome sont débitées pour être transformées en pièces de précision pour les avions, les trains, les voitures, les éoliennes ou les vélos.

"Comme beaucoup, on a du s'arrêter durant une semaine fin mars pour adapter notre entreprise de 14 salariés à toutes les mesures barrières, explique le patron Franck Parbaud. On a repris début avril avec une activité peu soutenue. Tous mes clients étaient à l'arrêt et j'ai eu peur jusqu'au 15 mai. Notre carnet de commandes avait fondu comme neige au soleil ! Depuis la mi-mai, j'ai retrouvé mes clients, tout mon personnel est au travail et on ne s'en sort pas trop mal."

Qui sont vos clients aujourd'hui ?

"On travaille pour l'aéronautique, la Défense, le spatial , le naval, le militaire et l'industrie général du cycle au poids lourd. C'est vaste et tous mes clients sont français, et j'ai la chance d'avoir de grosses commandes de la part de Codechamp (sous-traitant aéronautique et fabricant de codeur optique NDLR) qui est basé à Champagnat, près d'Aubusson. Ils nous ont soutenu durant la période difficile. Eux travaillent sur le long terme et nous ont passé des commandes avec un petit peu d'avance."

Le secteur automobile ne va pas fort, l'aéronautique non plus, mais vous vous en sortez ?

"Au mois de mars on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires, mais pour les mois d'avril et mai on a tout livré. Aujourd'hui, on a retrouvé nos carnets de commandes. Le mois de juillet est quasiment bouclé et je vais pouvoir aller jusqu'aux vacances avec mon personnel."

Franck Parbaud, patron de Furmeca au sein d'un des ateliers © Radio France - Olivier Estran

Beaucoup de patrons aimeraient pouvoir en dire autant, c'est quoi votre recette ?

"On est très réactifs. On ne cherche pas à concurrencer les pays qui produisent de grosses séries à bas-coûts. Nous on répond à la commande y compris sur des petites séries et on mise sur la réactivité et la qualité. "

"J'ai eu de la chance d'avoir un personnel qui a très bien joué le jeu , depuis la reprise tout le monde est là. Bien sur avec les gestes barrières on perd un peu en productivité. Si la crise s'arrete là, on perdrait 10 à 15% du chiffre d'affaire de l'année. Ce n'est donc pas aussi dramatique que dans d'autre secteurs industriels."