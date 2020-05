La relance Eco :: A Gan, la Cave de Jurançon retrouve les amoureux du vin

Les apéro-visions ont animé la période de confinement durant de nombreuses semaines. Mais le partage d’un verre de vin en terrasse ou autour d’un plat au restaurant devra attendre encore quelques jours. Pour autant, les vignerons des Caves de Jurançon ont décidé de ne pas attendre pour retrouver leurs clients, amoureux de ce vin typiquement béarnais.

« Tout a été mis en œuvre pour que tout le monde puisse travailler en sécurité. On a installé des plexis, on a des zones bien définies pour que les gens qui viennent nous voir se sentent accueillis et en toute sécurité. On arrive à travailler en bonne harmonie », explique Bertrand Pedeflous, le responsable Communication de la Cave de Jurançon.

Désormais, les trois boutiques de l'appellation sont ouvertes en Béarn. « On a deux boutiques à Gan. Au rond-point à l'entrée de la commune, elle a rouvert depuis quelques semaines en mode drive, et elle a rôdé notre façon d’accueillir. Depuis mardi sur le site de la Cave, et à Bellocq depuis mercredi, c’est ouvert et ça se passe bien. En respectant parfaitement les règles. »

Des dégustations proposées aux clients

Si dans les vignes, la distanciation sociale est plus facile à mettre en œuvre grâce aux étendues naturelles, il a fallu réaliser des aménagements sur les différents sites de production et de vente. Mais la convivialité a été préservée, et les employés seront là pour vous guider dans les différentes saveurs du Jurançon, en fonction de vos goûts et de vos envies. « On arrive à travailler en bonne harmonie. Les gens qui vous accueillent sont les mêmes, ils peuvent vous conseiller. On fait un peu de dégustation avec des verres jetables », ajoute Bertrand Pedeflous.

De quoi retrouver les saveurs des vins du Béarn en attendant de pouvoir les partager plus largement avec ses amis, autour d’une table ou d’un barbecue.

