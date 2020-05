La relance éco : à Gardonne, Berkem ne retrouvera pas son rythme de fabrication avant septembre

Voilà plus de 50 ans que Berkem fabrique des extraits vétégaux pour l'agroalimentaire ou les cosmétiques, et des traitements pour le bois. Le groupe Berkem basé à Gardonne emploie 155 personnes à Gardonne mais aussi Blanquefort, La Teste ou Chartres. Berkem a vu arriver la crise du Covid-19 avant le confinement, avec le blocage des exportations vers la Chine et vers l'Italie. La fabrication a continué au moment du confinement, malgré les difficultés d'approvisionnement en végétaux, en alcools et dérivés pétroliers. "Dès la mi-mars - explique le patron Olivier Fahy - nous nous sommes organisés avec une soixantaine de personnes à leur poste et une vingtaine en télétravail. Mais 25 étaient en arrêt pour garde d'enfant, et 55 au chômage partiel." Olivier Fahy est assez fier d'avoir maintenu à 100% les salaires de ces 55 vendeurs ou ouvriers. La production n'a donc jamais cessé à Gardonne, mais la fabrication n'a pas atteint la moitié du volume normal en avril, pour remonter à 58% en mai, et les 100% ne seront pas atteint avant septembre. La reprise est conditionnée à la réouverture des frontières, puis Berkem exporte 55% de sa production.

