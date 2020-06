La relance éco : à Gérardmer, Ceramiq se lance dans le masque de protection pour sportifs

On retrouvera peut-être ces masques lors des grands événements sportifs des prochains mois. L'équipementier vosgien Ceramiq a décidé de se lancer dans la conception et la production de masques de protection adaptés aux contraintes des sportifs de haut-niveau.

Ceramiq contacté par plusieurs fédérations qui travaillent habituellement avec l'équipementier vosgien comme celles de canoë-kayak et d'aviron par exemple en vue du déconfinement. Les explications de Thierry Heim, fondateur de la marque :

"Les directeurs techniques nationaux nous ont contacté en disant qu'ils allaient être confrontés au problème du port du masque dans le sport. Comme on a la réputation d'être des "Géo Trouvetout" ou de trouver les moutons à cinq pattes relativement rapidement, j'y ai réfléchi."

Après des tests au centre d'essais textile lorrain d'Epinal (Cetelor), qui dépend de l'université de Lorraine, deux matières ont été retenues pour fabriquer le "MasQ" : le polyester et l'élasthane pour concevoir un masque respirant et qui ne tient pas trop chaud. Il restait un problème à régler, celui du maintien sur le visage pour Thierry Heim :

"On a décidé de ne pas mettre d'élastiques aux oreilles parce que c'est très désagréable. On a fait le même principe que des bretelles de maillots de bain avec le tissu et l'élastique incorporé dedans. Et on le met en tour de tête et tour de cou."

Incompatibles avec les gros efforts malgré tout

Des masques lavables 30 fois. Les verra-t-on sur les pelouses et les terrains en compétition dans les prochains mois ? Pas sûr d'après le fondateur de Ceramiq :

"Il va de soi qu'un athlète qui fait du sprint et qui a un gros besoin d'oxygène ne pourra pas utiliser un masque, même le nôtre qui est un des plus légers et des plus respirants. C'est surtout quand ils sont confinés dans un minibus ou une salle de musculation."

Des masques fabriqués entre la France et la Tunisie. 25.000 exemplaires ont déjà été livrés car avec l'été qui arrive, des entreprises du bâtiment ou de la grande distribution passent des commandes pour fournir à leur personnel des masques plus adaptés à la météo. Des débouchés qui permettront peut-être à Ceramiq de sauver les meubles après avoir raté le début du printemps, l'un des temps forts de son activité.

