La relance éco : à Gilly-lès-Cîteaux, la fromagerie Delin résiste grâce aux circuits courts

Les trois premières semaines du confinement en France ont été très difficiles pour la Fromagerie Delin de Gilly-lès-Cîteaux. Les ventes à l'export se sont effondrées, les restaurants et les marchés ont fermé. Mais très vite, et grâce au soutien de Côte-d'Oriens et une réorganisation interne, les ventes ont pu reprendre sur les circuits courts.

Des produits de la Fromagerie Delin © Radio France - Christophe Tourné

Pendant ces deux mois de confinement, la fromagerie n'était pas totalement à l'arrêt ?

On a continué de travailler. On avait toujours le lait. Certes, cela a été difficile les trois premières semaines parce qu'on a eu pratiquement un arrêt total des ventes et de la commercialisation. On ne pouvait même plus rentrer un litre de lait dans la fromagerie. Il a fallu s'adapter petit à petit, jour par jour, semaine par semaine pour essayer de trouver de nouveaux moyens de vente de nos produits. On a fait de la vente à domicile qui nous a énormément aidé et depuis une semaine, on a retrouvé une fabrication à la normale.

Vous avez subi des pertes à cause de l'arrêt des ventes à l'export?

Tout a fait! On a encore une forte diminution des ventes notamment à l'export qui représente 40% de notre chiffre d'affaire. Aujourd'hui, 80% de ses ventes à l'export ne se font plus, ce qui représente 15% de notre chiffre d'affaire total, ce à quoi il faut ajouter toutes les ventes aux collectivités avec lesquelles on travaillait beaucoup. ll y a aussi tous les marchés qui ne sont pas encore ouverts, notamment à Paris intra muros où on travaillait beaucoup avec des crémiers fromagers. Donc on a beaucoup de pertes de chiffre d'affaire mais on a réussi à compenser avec du local.

Vous avez constaté un boom de l'intérêt des particuliers pour les produits locaux?

Oui et depuis la deuxième semaine du confinement. On a mis douze personnes qui étaient en chômage partiel sur des drive, des ventes à domicile et des livraisons dans les entreprises. En même temps, on a su adapter nos produits de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui nous a fait énormément de bien. Maintenant avec le déconfinement, est-ce que cela va continuer comme ça ? On ne sait pas. Aujourd'hui, on travaille sept jours sur sept car nous sommes à quinze jours d'affinage, mais on se sait pas du tout si on arrivera à vendre tous nos produits. Il faut que les consommateurs n'oublient pas les produits locaux et régionaux des producteurs, des maraîchers, des salaisons !

