La "relance éco": à Grenoble, la saga des masques "OCOV"

C'est l'histoire de chercheurs grenoblois qui, dès le début de la crise sanitaire en France, ont décidé de réfléchir à la conception de masques réutilisables. Invité de la "relance éco" de France Bleu Isère, ce mercredi, Pierre-Emmanuel Frot, ingénieur et porte-parole du collectif "Voc-Cov" pour "volonté d'organiser contre le Covid-19" reconnaît que la petite équipe est "partie de rien. Nous n'étions pas des experts dans le domaine du masque. L'aventure a été possible grâce à une série de partenariat, notamment avec le CEA de Grenoble, la célèbre entreprise automobile Michelin et les lyonnais d'Ouvri (société spécialisée dans ce genre de protection) qui assure désormais la production à grande échelle et la commercialisation."

De la conception à la commercialisation c'est allé très vite ?

C'est la conjonction de toutes ces énergies qui nous a permis de monter le projet en quelques semaines seulement. De la définition du prototype à la commercialisation alors que normalement, une création de ce type prend entre dix-huit mois et deux ans. Donc quand on veut on peut. Aujourd’hui nous avons 600.000 masques en commande par des grandes structures.

À quoi ressemble ce masque ?

C'est un masque de type "face mask" donc très couvrant sur le visage, style militaire. Il est conçu en plastique souple, avec un filtre amovible et lavable qui très protecteur.

Ce masque est-il disponible à l'achat pour le grand-public ?

Pas encore, mais bientôt. Ce sera possible de le commander sur un site internet à compter du mois de juin. Pour un prix de 28 euros. Il sera livré avec cinq filtres réutilisables chacun vingt fois. Donc à la livraison, le masque est utilisable une centaine de fois, donc ça fait 28 centimes l'utilisation. Ensuite, on n'a plus qu'à racheter des masques, qui sont vendus 10 euros le paquet de cinq, donc ça descend le prix à 10 centimes par utilisation. Par comparaison un masque chirurgical à usage unique, est vendu aujourd'hui 95 centimes, et notre masque protège bien mieux qu'un masque chirurgical.