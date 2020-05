La relance éco : à Grenoble, "un soulagement mitigé" pour le restaurateur Laurent Gras

Bars et restaurants ont le feu vert pour rouvrir mardi prochain le 2 juin en Isère, comme ailleurs en France métropolitaine, à l'exception de l’île de France ou seules les terrasses seront autorisées pour le moment. À Grenoble, les restaurateurs se préparent donc à renouer avec leurs clients mais aussi avec leurs fournisseurs pour pouvoir rallumer les cuisines à temps. Laurent Gras patron du célèbre restaurant "le Pèr' Gras" au sommet de la Bastille, est l'invité de la "relance éco" de France Bleu Isère.

Ecoutez l'interview de Laurent Gras, restaurateur à Grenoble Copier

Vous l'attendiez cette réouverture ? Il était temps ?

On est à bout de souffle, donc évidemment il y a un sentiment de soulagement car on a enfin un feu vert. Mais c'est un soulagement mitigé parce que on a un retard conséquent, une trésorerie exsangue et pour ceux qui ont pu bénéficier du PGE (Prêt garanti par l'Etat) il va falloir le rembourser sur cinq ans, ce qui est un délais très court. Nous vivons donc une situation économique très dégradée sur notre secteur.

Une enseigne reconnue comme la votre, qui a une image de marque, a-t-elle mieux résisté ?

Pas du tout. On est comme les copains. On est dans uns situation précaire au même titre que les grands ou les petits établissements. On s'est battus auprès de nos fournisseurs et de nos partenaires parce que c'est toute la filière qui est impactée. Faut pas oublier par exemple que les marins pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs et autres, eux aussi se sont retrouvés à chercher des canaux de distribution pour écouler leurs production, avec plus ou moins de succès.

Justement, serez-vous prêts dès mardi matin ? Vos fournisseurs sont-ils en capacité de répondre à votre demande ?

Non, pas tous en tous cas. On va devoir être astucieux. On a pris les devants depuis le début de la semaine. On s'attendait à avoir une annonce lundi dernier. On compatit à la difficulté de la tâche pour le gouvernement, mais nous laisser seulement quatre jours pour relancer une filière complète ce n'est pas possible. On va donc s'adapter. On va faire du "moins pire". On a tellement besoin de clients qu'on va s'organiser. Il y aura à manger mardi midi chez nous, mais on compte aussi sur la bienveillance de nos clients. Nos établissements ne redémarrent pas en appuyant sur un bouton. Ça va être un démarrage un peu compliqué mais au moins on redémarre.

Avec des règles strictes malgré tout, est-ce gérable ? (tables espacées, port du masque pour le personnel même en cuisine, etc..).

On n'y coupera pas, c'est la loi, mais c'est sûr que ce n'est pas l'ADN de notre métier. Nous notre métier, c'est l'accueil, la convivialité, le partage. Donc évidemment cuisiner et servir avec des gants, en étant masqués, avec des circuits de circulation dans l'établissement, on va perdre un peu de l'essence même de notre métier. Mais on n'a pas le choix. Les commerces sont soumis à la même règle. Le consommateur semble aussi les accepter au fil du temps dans les autres commerces, donc pourquoi pas chez nous. Et surtout espérons que ces mesures soient temporaires et ne durent pas très longtemps.

