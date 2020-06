« La relance éco » : à Guenrouët, la cidrerie Kerisac espère l’aide de l’État et des consommateurs

Kerisac, comme toute la filière Cidricole, a souffert du confinement. Deux raisons à cela : la fermeture des crêperies pendant près de trois mois, ce secteur représente 30% du chiffre d’affaires de l’entreprise de Guenrouët et puis pendant le confinement les consommateurs ont boudé le cidre, la boisson pétillante a perdu entre 15 et 25% de ses ventes en grande distribution « Sur le mois de mars, on a perdu 30% de CA, 50% en avril et 40% en mai » note Laurent Guillet, directeur commercial de Kerisac.

Laurent Guillet, directeur commercial de Kerisac et arrière-petit-fils du fondateur de la cidrerie de Guenrouët. - Kerisac

Dégager les stocks et relancer la consommation

Une baisse d’activité qui a plusieurs conséquences, la cidrerie de Guenrouët a du recourir au chômage partiel pour une partie de ses 40 salariés et n’a pas écoulé normalement ses stocks « Aujourd’hui on est incapable de prendre la prochaine récolte de pomme cidricole en septembre prochain » s’inquiète le directeur commercial. Pour dégager le surplus, Laurent Guillet par ailleurs président du syndicat des transformateurs cidricoles appel l’état à l’aide « On attend du gouvernement des droits à distiller ces cidres pour en faire du gel hydroalcoolique »

Kerisac qui cette année fête ses 100 ans veut rebondir, et selon Laurent Guillet cela se fera avec les consommateurs « il faut consommer du cidre pour soutenir notre filière, les gens aiment le cidre mais souvent n’y pensent qu’avec les crêpes et les galettes, on se restreint dans la consommation » Alors, après le célèbre slogan de la marionnette de Jacques Chirac aux Guignols de l’info « Mangez des pommes, pourquoi pas lancer « Buvez du cidre ! »

La relance éco : Kerisac Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?