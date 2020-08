La relance éco: à Guérande, Terre de Sel fait le plein de touristes

Emmanuel Blanc, le directeur de Terre de Sel, appréhendait cette saison si particulière avec cette crise sanitaire. Des craintes balayées par un mois de juillet excellent qui se traduit par une hausse de la fréquentation par rapport à l’année dernière. Des bons résultats malgré la réduction, en raison du Covid-19, du nombre de visiteurs par groupes ( de 30 à 22 ) et l’absence de touristes venus d'autres pays « L’an passé on avait environ 10 % de touristes étrangers, cette année on doit être entre 3 et 5 % » explique Emmanuel Blanc.

Récolte du sel - Terre de Sel

Pour le directeur de Terre de Sel, la véritable satisfaction de cette saison si particulière, est l’intérêt grandissant des touristes pour l’histoire et le savoir faire des marais salants de Guérande « _Comme on a moins de place sur le site, il faut réserver un ou deux jours à l’avance, du coup on a des visiteurs très motivés, plus curieux, intéressés par la gastronomie, ça fait plaisi_r » se réjouit Emmanuel Blanc. Et cerise sur le gâteau, les visiteurs n’hésitent pas à dépenser dans la boutique du site qui propose du sel de Guérande et d’autres produits locaux « Le panier moyen est en augmentation par rapport à l’année dernière, les visiteurs sont très attirés par les produits locaux » précise le directeur de Terre de Sel. Bref une première partie de saison réussie qui reste évidemment à confirmer en août.

Terre de Sel appartient à la coopérative agricole Les Salines de Guérande. Selon le réseau Entreprise et Découverte, c’est l’entreprise la plus visitée en Loire Atlantique en 2019 avec 75 753 visiteurs devant les Chantiers de l’Atlantique qui ont reçu 55 700 personnes l’année dernière.

