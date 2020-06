"La relance éco" : à Guéret, AFBAT profite du boom des magasins de bricolage

Entreprise bien connue des Guérétois, AFBAT joue les intermédiaires entre un fabriquant français de quincaillerie (Torbel) et 90% des grandes enseignes de bricolage. Si le confinement a mis un coup d'arrêt à sa chaîne logistique, le succès du bricolage et la mobilisation de ses 52 employés lui permettent un redémarrage rapide.

Comme toute la chaîne du bricolage, AFBAT s'est mis à l'arrêt après le 17 mars. "On a eu un mois d'avril très creux, reconnaît Benoît Lascoux, le directeur du site de Guéret. C'était très compliqué jusqu'au 11 mai, date de la réouverture de nos clients. Notre activité est tombée à moins de 30%" Le site a cependant gardé son activité de production de grilles de défense, en avril, avec des équipes réduites. "Notre carnet de commandes était important", souligne Benoît Lascoux.

Progressivement, le directeur a rappelé tout ses employés sur le site de Guéret : "Après le 11 mai, on a eu de gros appels avec de grosses entrée de commandes. Le confinement a profité au bricolage ! Les particuliers ont peut-être eu plus de temps, ils sont allés prendre d'assaut les magasins à la réouverture. Du coup les stocks ont beaucoup baissé et on a fait appel à nous" AFBAT réalimente donc les enseignes et connaît une activité très soutenue.

Pour assurer la logistique, il faut aussi pouvoir compter sur les transporteurs. De ce côté-là, le site de Guéret est plutôt chanceux : "Tout au départ, il y a pu avoir un peu de difficultés : les transporteurs sont comme nous, ils sont subis l'arrêt d'activité et du chômage partiel. Donc ils n'avaient pas forcément tout le personnel pour le volume de transport qu'on réclamait : on a une hausse entre 30 et 40% des volumes d'expédition habituels. Mais ça s'est vite résolu avec nos partenaires locaux." Benoît Lascoux salue aussi l'implication de ses employés, revenus travailler pour assurer la bonne livraison des magasins de quincaillerie.