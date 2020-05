"La relance éco" : à Guéret, La Manufacture attend le retour des fans de produits creusois

La boutique de produits régionaux et d'artisanat creusois "La Manufacture" a rouvert lundi 11 mai. C'est un magasin emblématique du centre-ville de Guéret. Pourtant, les clients n'ont pas été aussi nombreux que d'habitude. Le gérant veut rester optimiste.

Lorsque les Guérétois veulent offrir un petit bout de Creuse, bien souvent, ils l'achètent à la Manufacture. Cette boutique réunit des produits régionaux et artisanaux fabriqués dans le département et les territoires limitrophes. Comme la plupart des commerces du centre-ville de Guéret, le magasin a été fermé au début du confinement. Il a rouvert lundi 11 mai. Mais les clients ne se sont pas pressés à l'intérieur de la boutique, pour cette première semaine de reprise.

Un système de livraisons pendant le confinement

Au début du confinement, la Manufacture a fait le choix de baisser le rideau. "Il n'y avait plus personne dans la rue. Toutes les boutiques étaient fermées donc ça ne valait pas le coup de rester ouvert", explique Bruno Dorge, gérant et artisan à la Manufacture.

Après quelques temps, la Manufacture s'est réinventée en ouvrant un jour par semaine. Les clients pouvaient commander des produits sur internet et se faire livrer. A condition d'habiter aux alentours de Guéret. "Ça nous a permis de maintenir une petite activité, vraiment sporadique", assure Bruno Dorge.

8 clients sur 10 viennent acheter des masques

Lundi 11 mai, la Manufacture a véritablement rouvert. Mais cette première semaine n'a pas été très fructueuse : "Les gens ne sont pas trop sortis. Pour une reprise, ce n'était pas bon, constate Bruno Dorge, qui ajoute on va mettre ça sur le compte de la météo exécrable".

Le gérant de la boutique veut rester optimiste : "Ça va s'arranger. On espère que les gens vont revenir". Au cours de cette première semaine, ce ne sont pas les produits régionaux qui ont attiré les clients.

"Huit personnes sur dix venaient pour acheter des masques", certifie Bruno Dorge. Certains artisans qui approvisionnent la boutique se sont mis à fabriquer des masques en tissus. "A priori pour le moment, acheter des cadeaux ce n'est pas la préoccupation des gens", déclare le gérant.

La Manufacture mise sur des ventes cet été

Ces deux mois de confinement sont évidemment un coup dur pour la Manufacture. Le commerce a pu profiter d'une petite aide du gouvernement. "Pour le deuxième mois, mais pas pour le premier car nous ne rentrions pas dans les critères", explique Bruno Dorge. Cette aide leur a permis de financer le loyer de la boutique ce mois-là.

La boutique de produits régionaux et d'artisanat creusois compte beaucoup sur les ventes de cet été pour compenser le manque à gagner . "On va essayer de s'en sortir en faisant une moyenne entre les mois creux et les mois un peu meilleurs", résume-t-il.