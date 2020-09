La nouvelle éco : à Guéret, le Marché aux fleurs a fait un mois d'août record

Comme tous les commerces de France, le Marché aux fleurs, installé à Guéret, a fermé en mars dernier avec le confinement. S'en est suivi des semaines de doutes et des nuits un peu agitées pour Solène Agabriel, sa gérante. La fleuriste doit également se rendre à l'évidence : elle doit tout jeter ou presque.

"J'ai perdu 98 % de mon stock. Les fleurs sont périssables. Seules quelques plantes ont réussi à résister pendant ces deux mois de confinement", précise Solène Agabriel. Avec les pertes matériels, le marché aux fleurs n'a pas rentré d'argent pendant le confinement. Un manque à gagner irrattrapable pour le commerce qui a subit de plein fouet les annulations de mariages et de fêtes pendant le printemps.

Un déconfinement réussi

Mais le déconfinement a fait oublier cette mauvaise période avec le retour des clients. "Nous avons été agréablement surpris puisque les clients étaient au rendez-vous. Ils étaient très contents de se faire plaisir et de pouvoir faire plaisir comme souhaiter un anniversaire qui n'avait pas pu être fait par exemple. Quelques clients venaient pour nous soutenir également et pour que l'on puisse remonter la pente."

Et cette pente, le marché aux fleurs l'a remonté ! Cet été a été un vrai succès notamment le mois d'août avec un record du chiffre d'affaires. "Nous avons fait 20% de plus que l'année passée", précise Solène Agabriel. "Beaucoup de vacanciers sont venus à Guéret. La Creuse a été apriori très populaire cet été. Nous en tout cas on l'a ressenti".