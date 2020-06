La relancé éco : à Guéret, les dépanneurs informatiques de Wiclic ont carburé pendant l'épidémie

Les techniciens de Wiclic ont été très sollicités pendant le confinement pour aider les entreprises à mettre en place le télétravail. La petite société de trois salariés sort donc renforcée de la crise, et compte désormais se développer.

Le début du confinement a été mouvementé au sein de l'entreprise de dépannage informatique Wiclic : "Les deux premières semaines ont été intenses", confie le gérant, Cyrille Bertrand. Les techniciens ont été appelés pour aider les entreprises creusoises à mettre en place le télétravail.

Elles avaient besoin d'accéder à leurs mails et leurs logiciels depuis l'extérieur ou encore de transférer tous les appels. Wiclic se chargeait donc de sécuriser le réseau local de l'entreprise pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur : "Il y a une politique de changement de mots de passe, de sécurité avec ce qu'on appelle les pare-feu. Techniquement, il n'y a rien d'impossible, mais dans la panique beaucoup ont fait appel à nous."

Les professionnels constituent la majeure partie de sa clientèle, notamment des artisans ou des petites entreprises entre cinq et vingt salariés à travers toute la Creuse. Wiclic a aussi été sollicitée au début du confinement par des particuliers, surtout pour les aider à accéder aux cours et devoirs de leurs enfants sur internet.

"On n'a pas souffert de la crise"

Pendant le confinement, les trois salariés ont donc beaucoup travaillé, "plus que d'habitude", même si les demandes étaient moins importantes après les quinze premiers jours. "On n'a pas souffert de la crise, ça c'est sûr", reconnaît Cyrille Bertrand. Pour autant, son chiffre d'affaires n'a pas bondi pendant cette période : "Les entreprises qui ont fait appel à nous étaient déjà en maintenance chez nous, elles avaient donc déjà des contrats avec nous. On était là pour les aider à passer ce cap."

Économiquement, pour l’instant tout se passe bien !

Depuis le début du déconfinement, le 11 mai, Wiclic se porte bien. L'entreprise réalise de plus en plus de devis pour des demandes de télétravail. "Ce sont des questions que les entreprises vont se poser dans les mois à venir, donc on verra pour la suite, mais ça démarre bien. Économiquement, pour l’instant tout se passe bien !"

Son chiffre d'affaires a même augmenté en mai. Cyrille Bertrand envisage désormais de développer son entreprise, en misant notamment sur le e-commerce. Il compte développer son site internet pour mettre en ligne ses services. Il pense également à embaucher "un petit jeune" pour s'occuper de ces nouvelles activités.