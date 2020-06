La relance éco : à Guéret, Nelly Bouillet de Petits d'Homme

Depuis le mardi 13 mai, on peut de nouveau acheter des jouets et des jeux dans les rayons de Petits d'homme à Guéret. Nelly Bouillet, la gérante a confiance pour la suite, elle pense que les gens "ont compris l'importance de consommer local".

"On a ouvert depuis le 13 mai, mardi. Depuis la date de réouverture des magasins annoncée par Edouard Philippe".

Pour Petits d'homme, le magasin de jouets de la Grande Rue de Guéret, les clients sont revenus assez vite :

"Ils rattrapent les anniversaires qui se sont passés pendant le confinement. Et y a eu des naissances également. Ça c'est pour la partie cadeaux. Et puis il y a la partie plaisir, avec les jeux de société et les autres jeux. On a retrouvé le plaisir de jouer en famille, et donc on vient se réapprovisionner un peu en jeu de société".

Petits d'homme n'est pas qu'un simple magasin de jeu, mais pour les autres activités il va falloir attendre un peu :

Pour l'instant, je n'ai pas réouvert toute la partie salon de thé, animation et service de ludothèque parce que ça me semble un peu compliqué pour le moment. C'est en stand-by pour l'instant. Là, on prépare quelque chose pour l'été, pour les enfants qui viennent chez leurs grands-parents et pour les familles qui viennent dans leurs maisons secondaires et qui n'ont pas de places dans les valises. On va essayer de proposer quelque chose, c'est encore en réflexion.

Au niveau du moral, Nelly Bouillet tiens bon la barre, même si elle admet que la fermeture consécutive au confinement n'a pas été facile à vivre :

La part difficile, elle est passée, c'était plutôt en mars, à la fermeture de la boutique. On a pas vraiment eu le temps de s'organiser et d'anticiper ça. Ça, ça été un peu dur parce que c'est notre liberté quelque part qui en prend un coup, comme pour tout le monde. Voilà, le moral va bien, moi j'ai confiance en les gens, je pense qu'ils ont pris conscience aussi que c'était important de consommer localement. On compte sur les uns et les autres pour pouvoir remédier à tout ça.