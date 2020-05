"La relance éco" : à Gujan-Mestras, il livre désormais ses huîtres à domicile

Christian Galinier est producteur sur le port de la Barbotière à Gujan-Mestras. "L'huître Galinette", pour ceux qui connaissent est une entreprise familiale et inventive. Le problème pour Christian, c'est qu'il vend quasiment toutes ses huîtres au détail le weekend à Paris. Depuis la mi-mars, plus possible de se rendre là bas, chiffre d'affaire zéro ! Même chose pour les salons commerciaux auxquels il participe d'habitude à cette période de l'année.

Sa trésorerie en a pris un sacré coup. Mais l'huître Galinette a donc trouvée la parade pour sauver les meubles : la livraison à domicile. Christian a fait sa pub sur Facebook et en trois jours il a pu relancer son activité. Le samedi il livre désormais sur le Sud Bassin, jusqu'à Biscarrosse et le dimanche c'est au tour des clients de Mios à Andernos de recevoir à la maison leur douzaine d'huîtres avec citron.

Une occasion de changer de modèle touristique

Ce qui a redonné le sourire à Christian ce sont ses conditions de travail. "On a jamais été aussi tranquilles sur le Bassin d'Arcachon" explique l'ostréiculteur. Pas de touristes en jet skis ou en parachute ascensionnel autour des parcs : soit moins de bruits, moins de pollution, la qualité de l'eau qui s'améliore et des poissons qui reviennent à la surface.

A méditer ! C'est peut-être l'occasion de revoir la façon dont on utilise le Bassin et notamment de réduire le tourisme de masse. L'ostréiculteur ouvre le débat. Cette crise sanitaire doit nous faire réfléchir sur nos modes de vie et de consommation.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Gironde.