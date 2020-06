La relance éco : à Hem, Sarbacane, spécialisée dans le marketing numérique, résiste à la crise et embauche

Installée à Hem, près de Roubaix, Sarbacane n'a pas souffert de la crise du coronavirus, au contraire. Elle a intégré six recrues et compte encore une quinzaine de postes à pourvoir. Créé en 2001, cet éditeur de logiciel est spécialisé dans les campagnes de marketing numérique via e-mail et SMS. Il fournit à ses clients des outils qui leur permettent de faire cela eux-mêmes, car ils sont très simples d’utilisation.

A l’heure où on ne supporte plus de recevoir des tonnes de pub dans sa boîte mail, les campagnes sont faites de manière un peu plus fine. Ciblant mieux les clients, elle envoient par exemple le bon message à la bonne personne.

3.000 nouveaux clients au mois d'avril

Le confinement a généré beaucoup d’activité pour Sarbacane, car les TPE et PME qui constituent la majorité de ses clients avaient un besoin énorme de rester en contact avec leurs propres clients, fournisseurs mais aussi salariés. Le volume d’e-mails gérés par Sarbacane sur ses plates formes d’envoi a doublé pendant la crise sanitaire et reste encore assez élevé, même depuis le déconfinement. Rien que pour le mois d’avril, l’entreprise a gagné 3.000 nouveaux clients qui ont testé ses solutions et sans doute pris de nouvelles habitudes de communication avec leurs propres clients.

L'entreprise recrute sur des postes de commerciaux mais aussi d’accueil clients au téléphone. En effet, une fois les campagnes de communication lancées, Sarbacane qui a aidé à leur gestion en amont, gère aussi l’après. Elle regarde également quel internaute a cliqué sur le mail, a ouvert la pièce jointe, et en tire des leçons en relançant peut-être le prospect. Sarbacane gère aussi les désabonnements. Elle accompagne les PME dans ces nouveaux usages du marketing numérique et leur fait gagner du temps.

Une acquisition en plein confinement

Mais elle recrute aussi sur des postes de développeur informatique ou pour sa filiale espagnole basée à Barcelone où elle totalise aujourd'hui dix personnes. A Hem, l’effectif est de 80 salariés. Sarbacane a fait une très belle année 2019, et va sans doute réitérer cette performance en 2020 . Elle va tellement bien qu’en plein confinement, elle a signé l’acquisition d’une société très complémentaire de la sienne qui fait de l’automatisation de prospection commerciale par mail. Il s’agit de Datananas à Paris, qui compte sept salariés. Il y a près de trois ans, l’entreprise nordiste avait fait entrer le fonds d’investissement Ardian dans son capital dans le but, justement, de faire des acquisitions.

