"La Relance Éco" : à Henrichemont, Herdegen espère un retour du made in France

Herdegen emploie 130 personnes en Berry (plus une trentaine en région parisienne) et produit chez nous du matériel pour le confort et le maintien à domicile : de la canne au lit médicalisé. La crise du Covid a évidemment une grosse influence sur son activité.

Le confinement, pour Herdegen, a tout d'abord provoqué un boom sur certaines ventes, dès la mi-mars : " Il y a eu un phénomène d'achat de précaution par les professionnels (grossistes, revendeurs) pour disposer de stocks, dès les début du confinement, décrit, Vincent Herdegen, pdg de la société familiale. Principalement dans le domaine du matelas et du lit médicalisé. Une première période un peu chargée, à contre-courant donc des autres entreprises."

Les poussettes de course se vendent très bien depuis le confinement © Radio France - Michel Benoit

Mais cela n'a pas duré. La société, créée en 1860 (elle fabriquait à l'origine des cannes et des parapluies) a ensuite connu une baisse progressive de son chiffre d'affaire. Elle atteint 50 % en mai. Herdegen a donc recours au chômage partiel pour ses sites de St-Georges sur Moulon, Paris et Henrichemont. Une production inattendue se maintient pourtant bien : la poussette de marché : " C'est sans doute une conséquence des gestes barrières. Les clients se méfient des caddies dans les supermarchés et certains ont préféré investir dans leur propre matériel pour faire leurs courses. On a multiplié les ventes sur ces produits par deux au moins, mais cela ne suffit pas à compenser les baisses observées par ailleurs."

Herdegen figure parmi les leaders sur le marché de la silver économie. © Radio France - Michel Benoit

Herdegen compte plus d'un millier de références : la société possède une implantation en Chine, en Pologne, en Turquie, et en Hongrie mais la majeure partie de la production est fabriquée et conçue en Berry. Du Made in France qui était presque un handicap pour convaincre les acheteurs des grands groupes, plus friands de made in China synonymes de prix cassés : " Il y a une dizaine d'années, on a même dû créer une marque (Asiacare) pour être pris au sérieux par les acheteurs qui ne juraient que par le made in China regrette Vincent Herdegen. A partir de là, on a eu un retour de notoriété et des portes se sont ouvertes plus facilement." Le monde à l'envers !

La plupart des produits Herdegen sont fabriqués en Berry © Radio France - Michel Benoit

Avec cette crise, on parle de plus en plus de relocalisation : pour Vincent Herdegen, produire en France, peut en effet être un atout sur bien des points : " On joue sur l'intégration industriel puisqu'on maîtrise tout le processus de fabrication dans nos ateliers, depuis la matière première jusqu'aux produits finis. La robotisation, la réflexion, la conception, permettent d'éviter des coûts induits outre ceux liés au transport, et à un bilan carbone plutôt négatif quand on fait venir des produits de loin. On réduit les problèmes de production de mauvaise qualité et on est plus réactif sur les délais. On vient encore de dépanner un grossiste qui avait besoin d'une livraison urgente de matériels. Encore faudrait-il que ces partenaires ne pensent pas uniquement à nous pour les dépanner, mais jouent la carte toute l'année du made in France." En attendant la reprise, Herdegen travaille au jour le jour...en fonction des commandes, mais après tout l'entreprise a déjà connu deux guerres mondiales et a toujours su traverser les crises.