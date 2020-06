La relance Eco : A Idron, le sport et la nature sont les rois du golf

Aux portes de Pau, la nature et le sport sont les rois grâce à la présence du Golf d’Idron. De grands greens sur un parcours six trous qui fait face aux Pyrénées et au Pic du Midi de Bigorre… Et désormais avec ces pratiquants et ses habitués. Car le golf a été l’un des premiers sports à pouvoir retrouver son activité (presque normale).

Un soulagement pour les équipes du golf d’Idron. « Pendant ces deux mois, le gazon n’a pas été du tout en confinement. Ça a nécessité un travail à temps plus que plein pour entretenir les neuf hectares du golf », explique Noël Gabarre, le directeur du site sportif.

Désormais, l’heure est à la reprise pour une activité sportive qui permet d’assurer les mesures de distanciation sociale facilement. « Nous avons 26 postes sur le pratice où on a mis en place les mesures de sécurité sanitaire. On fait des cours collectifs et individuels. On va mettre aussi en place des stages pour faire découvrir ce sport au plus grand nombre. »

Un sport ouvert à tous dès 4 ans

Car l’arrivée de l’été sera peut-être l’occasion de découvrir la pratique du golf. Comme le dimanche 28 juin avec la possibilité d’essayer gratuitement à 9 heures ou 11 heures (inscriptions au 05 59 27 70 94). Un sport qui veut se démocratiser, et qui peut accueillir les enfants dès 4 ans grâce au baby golf. Et si vous n’arrivez pas à taper dans la balle, le bar du golf d’Idron vous offrira au moins un accès à la convivialité du club et de ses équipes.

