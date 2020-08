La relance éco : à Issoire, le restaurant La Loggia s'est mis à la vente à emporter

Le restaurant d'Issoire La Loggia a ouvert ses portes fin janvier. Mais après un mois et demi d'activité, les deux gérants ont dû fermer boutique. Pour rester en contact avec leurs clients, ils ont organisé des ventes à emporter, et ont rencontré un franc succès.

Ils ont dû s'adapter. Le jeune couple de puydômois avait ouvert leur restaurant La Loggia, à Issoire, depuis seulement un mois et demi lorsque le confinement a été prononcé à la mi-mars. Un coup dur pour ces restaurateurs qui venaient tout juste de se faire connaître. Faute d'ouvrir leur restaurant, ils ont décidé de vendre leurs plats à emporter. Marie Lagrange, la co-gérante, explique : "On a fait un bon mois de février, donc en mars on a eu l'herbe coupée sous le pied. Mais nous n'avons pas baissé les bras, nous nous sommes rapidement orientés sur la vente à emporter. On a même livré directement à domicile pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer."

Nouvelle clientèle

La Loggia travaille essentiellement avec des producteurs locaux. Les ventes à emporter ont été un succès : les restaurateurs ont pu garder contact avec leurs habitués et ont même gagné une nouvelle clientèle. _"Ça a super bien marché, grâce au bouche à oreille. On a pu stabiliser notre trésorerie. Cette période aurait pu être pire !" Le restaurant a rouvert depuis presque deux mois. Même si maintenant les clients préfèrent se restaurer sur place, les ventes continuent. "Les ventes à emporter se sont un peu estompées. Mais ça nous a permis de nous diversifier. Les gens ont été curieux, peut-être qu'ils ne seraient pas venus au restaurant en temps normal. On a pu se faire connaître autrement !_"

L'été est forcément différent pour les restaurateurs, mais à La Loggia, on ne se porte pas trop mal. "On ne fait pas complet tous les jours mais on voit que la trésorerie remonte. Pour nous et nos confrères, c'est sûr que c'est un été spécial. On verra au mois d'août, si les touristes seront là." Les deux gérants feront un bilan de leur activité en fin d'année.

Emma Saulzet