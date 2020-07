La relance éco : à Jard sur Mer, les campings Chadotel comptent sur les réservations de dernière minute

Gérant de 15 campings dont sept en Vendée et président de la fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air, Franck Chadeau compte sur les réservations de dernière minute pour sauver une saison pour l’instant bien terne.

Durement impactés par la crise sanitaire, les campings de Vendée débutent la saison d’été avec l’espoir de se relancer « Pendant le confinement, nos journées consistaient à enregistrer les annulations. Depuis le 2 juin, date d’ouverture de nos structures, le téléphone sonne de nouveau, mais on a un tel retard qu’il sera difficile de faire le plein cet été. 2020 se présente comme une saison blanche » déclare Franck Chadeau président de la fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air et PDG du groupe Chadotel dont le siège social est à Jard sur Mer.

Concrètement cela se traduit pour l’instant, par un taux de remplissage dans les campings en dessous de la moyenne de ces dernières années, mais un espoir subsiste, beaucoup de français n’ont pas encore réservé leurs vacances « On attend beaucoup des réservations de dernière minute » confie Franck Chadeau. Le patron de Chadotel qui va devoir compter sur les touristes hexagonaux, à défaut de vacanciers étrangers qui se feront rare cette année « Manque de perspective, inquiétude concernant cette crise sanitaire, les anglais, qui sont nos principaux clients, sont pour l’instant aux abonnés absents »

Franck Chadeau veut rester tout de même optimiste, car il compte à la fois sur les réservations de dernière minute, mais aussi sur une belle arrière saison « On espère qu’on aura une belle météo, c’est la matière première pour réussir cette période et puis on compte sur le bouquet final de cette saison, le 8 novembre, avec le départ du Vendée Globe »

En attendant les campings Chadotel sont prêts à accueillir les premiers vacanciers, évidemment dans le respect des mesures sanitaires prônées par le gouvernement. Sanitaires et piscines seront désinfectés régulièrement et le port du masque sera obligatoire uniquement dans les endroits confinés. Franck Chadeau l’assure, tout est mis en œuvre pour que les touristes passent un été presque comme les autres.

Le groupe Chadotel, c’est 15 campings en France dont sept en Vendée et un en Loire Atlantique. L’entreprise emploie 50 salariés à l’année et 550 en pleine saison.

