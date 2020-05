"La relance éco": à Jargeau dans le Loiret, la PME AFUME innove avec des bornes pour gel hydroalcoolique

Après avoir inventé un prototype, l'entreprise AFUME, basée à Jargeau dans le Loiret, se lance dans la fabrication de bornes de gel hydroalcoolique. Les commandes affluent et les salariés vont pouvoir tous reprendre le travail.

L'Atelier de Fabrication et d'Usinage Mécanique (AFUME), installée dans la Z.I Les Cailloux à Jargeau vient de se lancer dans la fabrication de bornes pour distribution de gel hydroalcoolique. L'idée originale et un process issu du savoir faire de ses salariés vont permettre à l'entreprise de redémarrer toute son activité.

Une colonne en inox alimentaire avec une pédale

Cette idée de fabriquer une borne de distribution de gel hydroalcoolique, elle a trotté dans la tête de Valentin Lizé, directeur général de l’entreprise AFUME, après avoir discuté avec des commerçants de Jargeau. _"_C'était une demande des commerçants de Jargeau qui rencontraient des soucis avec des gens qui ne se lavaient pas les mains ne voulant pas toucher les flacons ou des bidons qui bougeaient ou qui tombaient" explique le jeune entrepreneur. Après un premier prototype conçu en trois jours par le bureau d’étude de l’entreprise, direction l’atelier. Dans la boîte depuis plusieurs années, technicien aguerri, Hervé Hélène a effectué les modifications et transformations nécessaires pour que "le produit soit simple d'utilisation". C'est une colonne en inox alimentaire avec un système de tringlerie réglable et une pédale au pied pour faire pression sur le bouchon du flacon. Elles peuvent être installées dans les commerces, les restaurants, les cabinets médicaux... Les plaques d'inox alimentaire sont découpées par des laséristes dans le Loiret.

La borne de distribution de gel hydroalcoolique est en inox alimentaire © Radio France - Christophe Dupuy

Fin du chômage partiel

Créée à la fin des années 90, AFUME, ne cesse de se développer depuis son rachat en 2014 par son P-DG Sébastien Stadler-Suagher. La PME a remporté l’année dernière le trophée des entreprises du Loiret dans la catégorie Espoir. Diversifiée sur les marchés de l’aéronautique,de l'automobile ou l’agro-alimentaire, AFUME, c’est aussi et surtout tout un savoir-faire d’ouvriers spécialisés, tourneurs-fraiseurs, soudeurs… "Ici il n'y a que des techniciens très compétents et d'expérience qui nous ont permis en un temps record de sortir la borne, de manière simple et économique " atteste Valentin Lizé. Grâce à une bonne trésorerie, l'entreprise n'a pas été trop en difficulté durant le confinement. Elle est restée ouverte notamment pour fabriquer des pièces de rechange pour les chaînes de l'agro-alimentaire mais avec cette trouvaille, elle va pouvoir faire revenir l'ensemble de ses salariés dans l'atelier. AFUME espère pouvoir fabriquer dans les prochains jours 50 unités au quotidien de ces bornes de distribution de gel. Elle pourrait aussi bientôt signer une commande à venir de 5.000 modèles pour la grande distribution.