La relance éco : A Jurançon, brocanteurs et artistes réunis à La Cour

Un nouveau lieu de rencontre et de partages artistiques, c'est La Cour à Jurançon. Aux portes de Pau, brocanteurs et artistes ont imaginé un nouveau lieu de vie.

Pratiquer son métier tout en créant un lieu de rencontre et de vie, c'est toute l'ambition des brocanteurs et artistes installés à La Cour. Depuis plusieurs semaines, ce nouvel espace installé à Jurançon, aux portes de Pau, veut offrir un espace de rencontres et de balades pour les Béarnais et les vacanciers.

David Ferreira et ses oeuvres a rencontré l'antiquaire Charles Labonne pour créer ensemble l'esprit de ce lieu. Mobiliers anciens et oeuvres d'art se sont mélangés pour le plaisir des premiers visiteurs, déjà nombreux, de La Cour.

"J'adore les antiquités, les brocantes. Dans toutes les villes, il y a un coin des antiquaires. Et ça manquait un peu à Pau", explique David Ferreira. Depuis, La Cour est née. Et le concept continue à se développer, avec des rénovations de l'espace et des évènements à venir le week-end et en journée, en attendant l'arrivée d'un nouveau "concept store" proposé par l'équipes des Hommes ont la classe.