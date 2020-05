La relance Eco : A Jurançon, le magasin L’Occaz’ vous propose un vide-grenier permanent

Dans le monde d’avant, le dimanche était synonyme de poulet rôti, de repas en famille et de vide-greniers. Evènements dominicaux incontournables pour les associations et les amoureux des bonnes affaires, les vide-greniers ont disparu de nos agendas actuels. Mais une alternative existe sur la commune de Jurançon (Béarn).

Depuis octobre 2019, Marina Gardet propose un vide-greniers permanent dans son magasin L’Occaz’. 800 m2 de trouvailles et d’objets divers dans l’esprit d’un vide-greniers classique. « On a 149 box composé d’étagères et d’un coin penderie à louer à la semaine, pour deux semaines ou quatre semaines. Et chaque box correspond à un client différent ».

C’est aussi un bon plan si vous avez profité de la période de confinement pour faire du rangement et du tri dans vos affaires, c’est le lieu idéal pour les revendre sans y passer tous vos dimanches.

Des petits et gros objets, pour tous les prix et les habitués, l’offre est diversifiée pour permettre à chacun de trouver son bonheur. Et la surface est suffisamment grande pour que le commerce puisse rouvrir avec les mesures sanitaires nécessaires.

L’Occaz’ est à retrouver à Jurançon (1 rue de l’artisanat) ou au 05 59 84 35 11.

