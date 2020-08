La relance éco : Environ 40% du trafic habituel assuré à l'aéroport de Beauvais

Le 14 juin, les avions de l'aéroport de Beauvais-Tillé recommençaient à voler dans le ciel. Aujourd'hui, à peu près 40% du trafic est assuré par rapport à la même époque l'an dernier. Michel Peiffer, président du directoire de la société SAGEB qui exploite l'aéroport, espère une hausse progressive de ces vols au cours des prochaines semaines.

Comment se passe la reprise de l'activité à l'aéroport de Beauvais depuis la réouverture ?

Nous avons réouvert le 14 juin. Donc nous avons derrière nous deux mois d'activité. Evidemment, la reprise en juin a été faible, un peu plus soutenue au mois de juillet et sera encore plus soutenue en août. Actuellement, nous avons à peu près 40% du trafic que nous avions l'année dernière à la même époque.

Vous avez dû vous adapter, mettre en place un dispositif particulier dans l'aéroport ?

Nous avons un dispositif dit "technique" : on essaye d'optimiser au maximum l'occupation des aérogares, de façon à n'avoir qu'un seul aérogare ouvert sur les deux, ce qui permet de maîtriser les coûts. Nous bénéficions aussi du dispositif dit "d'activité partielle".

Pour les vols maintenus, est-ce que vous observez des avions complets ? Les voyageurs sont-ils de retour ?

Pour l'instant, les vols sont à peu près à 60 % d'occupation. Ce qui manque actuellement, ce sont des touristes qui viennent de pays d'Europe et qui viennent visiter Paris, Marne-la-vallée et Eurodisney... Cette population aujourd'hui est absente. Économiquement, c'est difficile. Ça continue à être difficile. Alors, l'espoir c'est que les vols continuent à progresser, que le taux de remplissage des avions soit un peu plus conséquent. Il est aujourd'hui d'à peu près 60 %. Si on pouvait revenir vers 80, 90 %, ce qui est la norme pour les compagnies qui fréquentent l'aéroport, ce serait une bonne chose. Et la levée des mesures trans-frontières qui empêchent certaines destinations, comme le Maroc ou d'autres pays hors espace Schengen, serait un bon signal pour nous.

