La relance éco : à l'Isle-sur-la-Sorgue, nombreuses adoptions à la SPA depuis le déconfinement

La SPA de Vaucluse a son refuge à l'Isle sur la Sorgue. Actuellement, 200 chiens et 300 chats y attendent d'être adoptés. On y croise aussi des chevaux, des chèvres, quatre ânes et une jument, arrivés pendant le confinement. Le site, où travaillent une vingtaine de salariés et une trentaine de bénévoles a été complètement fermé pendant le confinement. Il a rouvert voici un mois, avec de nouvelles règles sanitaires.

Depuis le 11 mai, la société protectrice des animaux a retrouvé son public. Bernard Thomas, le président de la SPA s'en réjouit : "Nous recevons sur rendez-vous. C'est une petite contrainte mais bien acceptée. Le public vient en nombre. En quelques semaines, on a compté plus de 40 adoptions. La première semaine a été très fructueuse. Nos équipes avaient bien préparé en amont les futures adoptions. Maintenant, nous retrouvons notre rythme antérieur".

Toujours trop d'abandons

"Je pense que les gens ont eu besoin d'un petit compagnon, après le confinement, poursuit Bernard Thomas. D'ailleurs, nous avons reçu beaucoup d'appels de gens qui ne comprenaient pas pourquoi le refuge était fermé. Nous avons eu tellement d'adoptions que nous n'avons plus de petits chiens, seulement des moyens et des grands".

Depuis plusieurs années, les SPA croulent sous les abandons d'animaux et le problème n'est pas réglé."Il n'y en a pas eu pendant le confinement, mais je ne dirais pas que la situation s'améliore. Depuis la levée des restrictions, les demandes d'abandon sont nombreuses : trois à quatre par jour. Et je pense que ça va continuer en juillet".

Des candidats à l'adoption - SPA Vaucluse