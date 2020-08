La relance éco: à l’Orbrie, la belle saison des boulangeries-pâtisseries la Lutine

Créée en 1975 à l’Orbrie, la Lutine, c’est aujourd’hui quatre boulangeries-pâtisseries à l’Orbrie, bien sûr, mais aussi Fontenay-le-compte, Pissote et Fontaines. Des points de vente qui réalisent une très belle saison estivale « meilleure que la saison dernière », selon Marie Herbreteau la responsable de cette entreprise « On sent que les gens se font plaisir sur les produits artisanaux comme les nôtres, le panier moyen dans nos établissements est en augmentation »

La Lutine a reçu de nombreux prix pour sa brioche - La Lutine

Les boulangeries-pâtisseries la Lutine proposent des brioches, du Préfou à l’ail, des glaces et bien sûr du pain dont une gamme en bio. Marie Herbreteau est persuadée que cette demande de produits locaux et artisanaux n’est pas un effet de mode « Les gens prennent conscience des problèmes environnementaux et même pour le pain , on fait attention au blé qu’on mange »

Ma relance éco : La lutine Copier

