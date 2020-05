"La relance éco" : à Chusclan, Orano Melox a mis à profit la crise pour renforcer les liens avec les salariés

L'usine Orano Melox de Chusclan, entrée en fonction en 1985 emploie 800 salariés et 500 sous-traitants. Elle produit du Mox, le combustible qui permet aux centrales nucléaires de fonctionner. Impossible d'arrêter cette production pendant le confinement. "Melox fournit à peu près 10% du combustible nécessaire à la production d'électricité en France explique Jean-Philippe Madelaine, le directeur du site. EDF comptait beaucoup sur nous. On a réussi à continuer notre production quasi normalement pendant cette période. Les équipes ont réussi à s'adapter très vite au tout début du confinement. On a surtout réussi à tenir dans la durée parce qu'on n'imaginait que ça durerait aussi longtemps."

Des réponses au quotidien via une cellule de crise

Une cellule de gestion de crise a été mise en place dès le début du confinement pour informer les salariés jour après jour de la situation. "La complexité de cette crise, c'est sa durée, qui est inédite. C'est aussi qu'elle touche les gens à la fois à titre professionnel et à titre personnel. Ce qui était important, c'était de répondre aux questions et de s'adapter en permanence. Tous les jours on donnait des informations sur l'état de l'usine, l'état du fonctionnement de l'usine. On essayait aussi d'introduire des notes un peu plus agréables, chaque salarié proposant des idées pour occuper ses enfants à la maison, ... " Selon Jean Philippe Madelaine, cette communication au quotidien a permis de rassurer les salariés. "On n'a jamais eu aucun absent dans les équipes."

Une reprise progressive

Cette communication et cette solidarité qui se sont développées au sein de l'usine, c'est ce que la direction veut retenir pour l'avenir. "On réfléchit à la mettre en place, hors crise." Depuis le déconfinement, l'activité reprend progressivement sur le site. "On maintient beaucoup de télétravail en mai, en juin et pendant tout l'été. Ensuite chaque équipe qui revient a un calendrier très détaillé de reprise de poste. Je ne pense pas qu'avant l'été, on revienne au même niveau d'effectif que ce que l'on avait avant le confinement."