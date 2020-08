La relance éco: à la Boissière-du-Doré, un bel été pour le zoo

Sébastien Laurent, le directeur du zoo de la Boissière-du-Doré retrouve le sourire. Lui qui a du emprunter fin mars 750 000 euros pour palier à l’absence de recettes voit les visiteurs cet été revenir en nombre dans son parc animalier « On est à plus 40 % par rapport à juillet l’année dernière, on est même au dessus de juillet 2017 qui était le dernier très bon été »

Même si les visiteurs sont au rendez-vous et les sept lodges du parc quasi réservés jusqu’à fin août, ce bon début de saison estivale ne sauvera pas l’année. En effet pour atteindre l’équilibre le zoo de la Boissière du Doré doit passer la barre des 120 000 visiteurs par an, mission impossible cette année selon Sébastien Laurent « La perte sur mars avril et mai est autour des 30 000 visiteurs, sans compter les groupes scolaires et autres. On sait que l’année est fichue mais de voir les gens revenir, c’est rassurant » indique Sébastien Laurent qui est confiant pour la suite « Je ne suis pas du tout inquiet pour le futur, il faut qu’on continue dans notre démarche favorisant le bien-être animal et faire en sorte que le visiteurs soient satisfaits de notre travail »

Le zoo de la Boissière du Doré est ouvert tous les jours , ce parc animalier emploie 45 salariés et accueille sur 22 hectares plus de 1 000 animaux.

