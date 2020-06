« La relance éco » : à la Chapelle-Achard, MG-Tech conçoit un robot de décontamination

MG-Tech est spécialisée dans deux domaines : les lignes de conditionnement automatisées pour l’industrie et la robotique mobile avec la conception d’AGV (véhicules autoguidés) et justement, cette division a co-conçu avec Shark Robotics, une entreprise de la Rochelle, un robot télécommandé, simple d’utilisation capable de décontaminer jusqu’au 20 000 m2 de surface en trois heures, grâce à quatre buses qui pulvérisent des solutions désinfectantes à 360°.

Ce robot baptisé Evobot a été proposé aux industriels dès la fin avril, en pleine pandémie de Covid-19, un bel exemple de réactivité « Il faut toujours être proactif, et encore plus quand la situation est complexe. On voulait proposer quelque chose d’innovant à nos clients » raconte Eric Gautier PDG de MG-Tech.

L'innovation, l'ADN de l'entreprise.

Evobot n’est pas la seule actualité de MG-Tech, l’entreprise vendéenne vient de fabriquer pour une filiale du groupe de distribution Les Mousquetaires, trois machines qui peuvent emballer des masques chirurgicaux et des masques FFP2. Des machines qui ont été fabriquées en un temps record, 12 semaines au lieu de 16. MG-Tech qui démontre qu’on peut-être innovant et réactif même en période de crise sanitaire et économique.

La ligne d'emballage de masque de MG-Tech - MG-Tech

MG-Tech emploie 160 salariés sur quatre sites : à la Chapelle-Achard, à Champtocé-sur-Loire en Maine-et-Loire, à Val-d’Izé en Ile- et-Vilaine et à Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne.

La relance éco : MG-Tech Copier

