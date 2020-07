"La relance éco" : à La chapelle-Saint-Laurent, la production est bien repartie aux meubles Célio

Pendant le confinement, les meubles Célio, à La Chapelle-Saint-Laurent, dans les Deux-Sèvres, ont arrêté de produire, les magasins de vente étant tous fermés. Le président Alain Liault a fait les calculs : "c'est une perte de 18% du chiffre d'affaires pendant cette période-là".

L'entreprise emploie un peu plus de 200 salariés et aujourd'hui "ça va bien", lance le chef d'entreprise. "On a eu un mois de mai difficile à-50%. Mais on a eu un excellent mois de juin, on a doublé le chiffre d'affaires. On a rattrapé 40% du montant des commandes perdues. C'est pas 100% mais c'est en bonne voie", détaille Alain Liault.

Les vacances ont été raccourcies de trois jours pour pouvoir assurer la production. Et le vendredi a été travaillé alors que ce n'est pas le cas en période basse habituellement.

Il y a un recentrage sur la maison et l'ameublement est un moyen de se faire plaisir

Côté vente, les consommateurs sont de retour. Et la crise sanitaire a peut-être joué sur leur comportement. "Les gens ont beaucoup vécu chez eux et se sont aperçus qu'ils avaient des besoins de rangements supplémentaires, de changer leur lit parce qu'il n'était pas très confortable. Je pense qu'ils se sont recentrés sur leur maison, leur appartement et se sont dits 'maintenant on va se faire plaisir'", explique Alain Liault.

Et puis il y a les commandes pour les paquebots. "On a deux mois de report sur un bateau mais les commandes sont confirmées, on a des commandes à venir en septembre. Pour l'instant nous ne sommes pas inquiets", poursuit le patron.

D'ailleurs Celio continue de recruter et cherche une douzaine de personnes : assemblage de meubles, régleur sur commandes numériques, ou encore au chargement.

