"La relance éco" : A la Chapelle-Saint-Mesmin, avenir incertain pour l'usine Duralex

Malgré le déconfinement et la reprise progressive de l'économie, la verrerie Duralex à La Chapelle-Saint-Mesmin peine à trouver des clients pour acheter la vaisselle en verre qu'elle produit depuis 1945.

Ce qui frappe tout de suite en entrant dans l'usine Duralex à La Chapelle-Saint-Mesmin, c'est le petit nombre de salariés sur place. Et pour cause : depuis le confinement, seules deux des cinq lignes de fabrication sont toujours en activité : le gobelet de 36 cl "Picardie", l'un des best-sellers de la marque, et l'Amalfi, 9 cl.

Une activité maintenue ... avec les mesures de sécurité nécessaire

Installée à La Chapelle-Saint-Mesmin depuis 1945, Duralex fabrique de la vaisselle en verre trempée. L'entreprise produit notamment les fameux verres de cantines scolaires "Gigogne". Aujourd'hui l'usine loirétaine de 15 hectares emploie 250 personnes.

Pendant le confinement, l'usine a maintenue son activité car le four qui produit le verre fondu doit rester allumé 24 heures sur 24 pendant onze ans. L'activité a donc du s'adapter aux mesures de sécurité contre le coronavirus.

Un mécanicien-conducteur de l'usine Duralex, muni d'un masque FFP2 © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Le mécanicien-conducteur sur la ligne de fabrication est équipé d'un masque et de gel hydroalcoolique", explique Emmanuel De Carvalho, responsable qualité, "On fait aussi en sorte que les salariés ne se croisent pas, par exemple quand une équipe d'entretien doit intervenir."

Très peu de salariés sur site

Il y a de toute façon très peu de salariés présents à l'usine, comme l'explique Emmanuel De Carvalho : "Il y a cinq équipes, qui se succèdent par plages horaires, et une dizaine de salariés par équipe. Si l'on ajoute les équipes d'entretien et les électriciens, on doit arriver à une centaine de personnes qui se relaient à l'usine."

Emmanuel De Carvalho, responsable qualité chez Duralex © Radio France - Mathilde Bouquerel

Parmi les 250 salariés, certains sont arrêtés pour garde d'enfants ou pathologie et ceux qui le peuvent font du télétravail. Les autres alternent entre chômage partiel et activité.

Une activité très ralentie

Ce n'est donc pas de produire qui pose problème à Duralex en cette fin de confinement, mais bien de trouver des clients. C'est ce qu'explique son président depuis 2017, Antoine Ioannidès : _"_On a des stocks. Quand nos clients nous demanderons de les livrer, on sera tout à fait capables de les satisfaire. Le problème c'est qu'on ne sait pas quand on pourra reprendre les livraisons ..."

Un mécanicien-conducteur chargé de la ligne de production du gobelet "Picardie" © Radio France - Mathilde Bouquerel

En effet, cantines scolaires et d'entreprises comme restaurateurs restent fermés pour le moment, et il n'est pas possible d'exporter au même niveau qu'avant la crise sanitaire. "En ce moment, _nous faisons quelque chose comme 20% de notre chiffre d'affaire_. On en est à 1 200 000 euros par mois maximum au lieu de 3 000 000 euros."

Le verrier a donc demandé des aides de la part de L’État, sans succès pour le moment.