La relance éco : à la Fabrique Givrée, la reprise boostée par la météo

La reprise se passe "plutôt bien" de l'avis du patron de La Fabrique Givrée, Martin Chauche. Avec le déconfinement et le beau temps depuis le 11 mai, les consommateurs ont envie de profiter de ce plaisir estival. "Les chiffres sont plutôt acceptables, même si on ne rattrapera pas ce qui est perdu", estime Martin Chauche.

Le glacier basé à Aubenas, a rouvert son stand à cornets le 11 mai dernier en attendant de pouvoir (il l'espère) réinvestir ses terrasses pour y accueillir les clients. Mais La Fabrique Givrée a toujours à peu près fonctionné. "Pendant le confinement, on a mis en place un système de drive : les clients pouvaient passer commande et payer sur internet avant de venir chercher leurs glaces". Le moyen de limiter les interactions.

Depuis la réouverture, lors du déconfinement, c'est tout un tas de mesures sanitaires qui ont été mises en place, pour permettre la vente en direct aux consommateurs. "On a mis en place toutes les règles de distanciation, les règles d'hygiène : se laver les mains entre chaque client, nettoyer les points de contact comme les poignées de porte". Mais pour Martin Chauche, le plus gros défit à relever, c'est la réouverture à compter du 2 juin. "La phase la plus lourde nous attend la semaine prochaine : comment organiser un service à table, comme dans un restaurant?"

Sauver la saison pendant l'été

Le gros de la saison, pour les glaciers, ce sont les trois mois d'été : juin, juillet, août. Si "ce qui est perdu est perdu, on espère au moins stabiliser les chiffres de l'année dernière". Mais Martin Chauche est inquiet : "Aubenas est une ville très touristique, avec beaucoup de clientèle étrangère : des Hollandais, des Allemands, des Belges. Cette année, on n'est pas sûr qu'ils soient au rendez-vous. On espère que les clients français qui partiront moins à l'étranger compenseront cette baisse des clients européens".

Toujours plus de parfums

La crise sanitaire n'a pas stoppé la créativité de la Fabrique Givrée ! En ce moment, en passant à la boutique à Aubenas, il est possible de choisir entre 28 parfums. Parmi les nouveaux venus : la crème glacée à la menthe fraîche et aux éclats de chocolat, avec des produits ardéchois; le sorbet au jus de pomme, pour lequel le glacier s'approvisionne chez un producteur drômois ; ou encore le sorbet au jus de pamplemousse corse et poivre de timut. Il n'y a plus qu'à déguster.

